Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Ни в коем случае не упущенные возможности». Двоеглазова — о серебре на дебютном ЧР

«Ни в коем случае не упущенные возможности». Двоеглазова — о серебре на дебютном ЧР
Комментарии

Серебряный призёр чемпионата России — 2026 фигуристка Алиса Двоеглазова заявила, что не считает второе место на пьедестале упущенной возможностью.

Минувший чемпионат страны стал для Двоеглазовой дебютным на взрослом уровне.

— Если отвечать честно, серебро для тебя — это про упущенные возможности или в любом случае замечательный результат на дебютном чемпионате России?
— Для меня серебро — ни в коем случае не какие-то упущенные возможности. Для меня это счастье. Это мой дебютный чемпионат России, и, честно, я не ожидала [этого результата], не рассчитывала, может быть, даже на пьедестал.

У всех, наверное, были какие-то ожидания ещё в самом начале сезона, были цели попадать на подиум на этапах Гран-при и попасть в сборную России. И в моменте, на самом чемпионате России, даже после короткой не думала о месте, думала о прокатах. Рада, что получилось завоевать серебро, – сказала Двоеглазова в интервью для Оkko.

Материалы по теме
Петросян и Гуменник в Пекине, 7 квадов Малинина. 25 моментов 2025 года в фигурном катании
Петросян и Гуменник в Пекине, 7 квадов Малинина. 25 моментов 2025 года в фигурном катании
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android