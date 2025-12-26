«Ни в коем случае не упущенные возможности». Двоеглазова — о серебре на дебютном ЧР

Серебряный призёр чемпионата России — 2026 фигуристка Алиса Двоеглазова заявила, что не считает второе место на пьедестале упущенной возможностью.

Минувший чемпионат страны стал для Двоеглазовой дебютным на взрослом уровне.

— Если отвечать честно, серебро для тебя — это про упущенные возможности или в любом случае замечательный результат на дебютном чемпионате России?

— Для меня серебро — ни в коем случае не какие-то упущенные возможности. Для меня это счастье. Это мой дебютный чемпионат России, и, честно, я не ожидала [этого результата], не рассчитывала, может быть, даже на пьедестал.

У всех, наверное, были какие-то ожидания ещё в самом начале сезона, были цели попадать на подиум на этапах Гран-при и попасть в сборную России. И в моменте, на самом чемпионате России, даже после короткой не думала о месте, думала о прокатах. Рада, что получилось завоевать серебро, – сказала Двоеглазова в интервью для Оkko.