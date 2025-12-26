Скидки
Главная Фигурное катание Новости

«Я после Омска ещё ногу подвернула». Садкова — о возможных причинах 14-го места на ЧР

«Я после Омска ещё ногу подвернула». Садкова — о возможных причинах 14-го места на ЧР
Серебряный призёр прошлогоднего чемпионата России по фигурному катанию Дарья Садкова, на минувшем чемпионате страны занявшая 14-е место, рассказала, в чём заключаются причины неудачного выступления.

Фигурное катание. ЧР-2026. Санкт-Петербург
Женщины. Произвольная программа
20 декабря 2025, суббота. 18:05 МСК
Окончено
1
Аделия Петросян
Москва
235.95
2
Алиса Двоеглазова
Москва
227.40
3
Мария Захарова
Москва
217.73

— С тренерами уже проанализировали ситуацию? Что пошло не так, в чём причина возможная?
— Проанализировали, что всё идёт из тренировочного процесса. У меня на протяжении всей жизни было так, что мои соревнования и тот результат, который я на них получила — это результат моих тренировок. Как я тренируюсь, так я и выступаю на соревнованиях зачастую, получается среднее арифметическое. Надо просто сделать выводы и поменяться в некоторых моментах тренировочного процесса.

Я после Омска (речь идёт о заключительном этапе Гран-при России в Омске. — Прим. «Чемпионата») ещё ногу подвернула и пять дней не каталась, потом ещё, конечно, нужно было постепенно входить, но при этом побыстрее, потому что на носу был чемпионат России. Это сказалось на моей подготовке, на моей форме. Возможно, в этом тоже есть причина. Но в целом я была нормально физически подготовлена.

Сейчас никаких дополнительных обследований не требуется. Я просто делаю всё для того, чтобы не провоцировать дальнейшее развитие травмы. Постоянно мотаю её бинтами либо в повседневной жизни хожу в специальном ортезе, делаю физиопроцедуры, мажу мазями, когда необходимо. Надеюсь, что всё будет хорошо, ничего не усугубит ситуацию, — сказала Садкова в интервью Okko.

