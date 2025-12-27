Скидки
Фигурное катание

«Перегорела в какой-то момент». Садкова — об ожидании медали на ЧР-2026

Серебряный призёр прошлогоднего чемпионата России по фигурному катанию Дарья Садкова, на минувшем чемпионате страны занявшая лишь 14-е место, рассказала, давила ли на неё мысль о возможной медали перед соревнованиями.

Фигурное катание. ЧР-2026. Санкт-Петербург
Женщины. Произвольная программа
20 декабря 2025, суббота. 18:05 МСК
Окончено
1
Аделия Петросян
Москва
235.95
2
Алиса Двоеглазова
Москва
227.40
3
Мария Захарова
Москва
217.73

Чемпионат России по фигурному катанию — 2026 прошёл в Санкт-Петербурге.

— Думала ли ты о медали перед поездкой в Петербург? Может, это на тебя давило, помешало, как будто перегорела.
— Скорее не перед поездкой в Петербург… А уже после короткой программы я была четвёртой. Как говорится, аппетит приходит во время еды. И, конечно, мне хотелось быть на пьедестале. Я понимала, что это возможно. В этом есть психологически моя вина, что я об этом очень много думала — о том, как мне хочется быть на пьедестале. Да, перегорела в какой-то момент. Это начало давить на меня, нежели поднимать моё эмоциональное состояние, — сказала Садкова в интервью Okko.

