«Перегорела в какой-то момент». Садкова — об ожидании медали на ЧР-2026

Серебряный призёр прошлогоднего чемпионата России по фигурному катанию Дарья Садкова, на минувшем чемпионате страны занявшая лишь 14-е место, рассказала, давила ли на неё мысль о возможной медали перед соревнованиями.
Чемпионат России по фигурному катанию — 2026 прошёл в Санкт-Петербурге.
— Думала ли ты о медали перед поездкой в Петербург? Может, это на тебя давило, помешало, как будто перегорела.
— Скорее не перед поездкой в Петербург… А уже после короткой программы я была четвёртой. Как говорится, аппетит приходит во время еды. И, конечно, мне хотелось быть на пьедестале. Я понимала, что это возможно. В этом есть психологически моя вина, что я об этом очень много думала — о том, как мне хочется быть на пьедестале. Да, перегорела в какой-то момент. Это начало давить на меня, нежели поднимать моё эмоциональное состояние, — сказала Садкова в интервью Okko.
