Главная Фигурное катание Новости

Хуснутдинова — о дебютном чемпионате России: больше положительных эмоций, чем негативных

Комментарии

Российская фигуристка Дина Хуснутдинова, с 2025 года тренирующаяся в группе Этери Тутберидзе и занявшая на минувшем чемпионате России шестое место, поделилась впечатлениями от показанного на соревнованиях результата.

Фигурное катание. ЧР-2026. Санкт-Петербург
Женщины. Произвольная программа
20 декабря 2025, суббота. 18:05 МСК
Окончено
1
Аделия Петросян
Москва
235.95
2
Алиса Двоеглазова
Москва
227.40
3
Мария Захарова
Москва
217.73

— Ты попала в топ-6 и вошла в сборную. Как думаешь, что сыграло ключевую роль в твоём успехе?
— Наверное, правильная подготовка, настрой тренеров и весь тренировочный процесс. Очень благодарна тренерам за то, что взяли меня к себе в группу и за такой короткий срок мы достигли такого результата.

— Как ты сама оцениваешь результат? Для тебя это успех или, может, есть какое-то разочарование, что не получилось взять медаль? Насколько сильно ты думала о медали?
— Я, наверное, вообще не думала о медали, думала только о двух хороших прокатах. Есть некое разочарование в короткой программе из-за того, что я не смогла сделать чистый тройной аксель. Наверное, от чемпионата России больше положительных эмоций, чем негативных.

— Как оценили прокат тренеры? На что обратили внимание?
— В короткой программе у меня не самым удачным вышел тройной аксель — сказали, что я подзажалась. По поводу произвольной программы обсудили, что нужно набирать больше скорости, больше работать над дорожками, презентацией программ. У нас сейчас будет достаточно хороший перерыв, чтобы это доработать и на следующие соревнования выходить более раскатанными, с уверенными катанием и программами, — сказала Хуснудтинова в интервью Okko.

Комментарии
