«Выдали некий карт-бланш». Жулин поддержал мнение Плющенко о судействе на ЧР-2026

Серебряный и бронзовый призёр Олимпийских игр, а ныне тренер по фигурному катанию Александр Жулин поддержал мнение Евгения Плющенко, что двум российским фигуристам — Аделии Петросян и Петру Гуменнику — на минувшем чемпионате России следовало ставить более низкие оценки, тщательнее обращая внимание на недочёты спортсменов в прокатах.

В феврале 2026 года Петросян и Гуменник примут участие в Олимпийских играх в Италии.

«Думаю, в этом вопросе Женя действительно прав. Петру и Аделии и правда выдали некий карт-бланш. Нужно не забывать, что скоро они будут кататься на Олимпиаде, так что это может быть правильным решением. Не стоит давать повода западным СМИ раздувать новости, что у русских низкие оценки.

Сейчас вижу подобную тенденцию и в Америке, и в Канаде, и в других странах. Судьи везде поддерживают лидеров с большим воодушевлением. Фигурное катание — достаточно субъективный вид. Одновременно не считаю правильным критиковать судей за это. Они просто делают свою работу.

Сложно сказать, как такое лояльное судейство скажется на их выступлении на Олимпиаде. Очевидно, что радости у западных судей относительно нас не будет, а наших среди них нет. С распростёртыми объятиями на нас никто не бросится, ребятам будет тяжело. Думаю, стоит рассуждать по этому поводу только если у Петросян и Гуменника будут чистые прокаты, а оценки действительно занизят. Например, на отборе в Китае их судили хорошо», — цитирует Жулина Sport24.