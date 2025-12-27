Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Чем хуже, тем лучше!» Загитова устроила конкурс на худший комментарий к своей фотосессии

«Чем хуже, тем лучше!» Загитова устроила конкурс на худший комментарий к своей фотосессии
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании Алина Загитова опубликовала на своей странице в соцсети фотографии в необычном образе. Девушка предстала перед камерой в жилетке и нижнем белье, в прозрачных чулках и в туфлях красного цвета. Её шея замотана подобием мехового воротника, закрывающим нижнюю часть лица.

Фото: Личный архив Алины Загитовой

Фото: Личный архив Алины Загитовой

«Конкурс на самый плохой комментарий официально открыт. Правила просты: чем хуже, тем лучше!» — подписала публикацию спортсменка у себя в телеграм-канале.

Загитова, помимо спортивных успехов, известна эпатажными образами в одежде и экспериментами со внешностью, за что зачастую подвергается критике.

Материалы по теме
Петросян и Гуменник в Пекине, 7 квадов Малинина. 25 моментов 2025 года в фигурном катании
Петросян и Гуменник в Пекине, 7 квадов Малинина. 25 моментов 2025 года в фигурном катании
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android