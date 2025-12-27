«Чем хуже, тем лучше!» Загитова устроила конкурс на худший комментарий к своей фотосессии

Олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании Алина Загитова опубликовала на своей странице в соцсети фотографии в необычном образе. Девушка предстала перед камерой в жилетке и нижнем белье, в прозрачных чулках и в туфлях красного цвета. Её шея замотана подобием мехового воротника, закрывающим нижнюю часть лица.

Фото: Личный архив Алины Загитовой

«Конкурс на самый плохой комментарий официально открыт. Правила просты: чем хуже, тем лучше!» — подписала публикацию спортсменка у себя в телеграм-канале.

Загитова, помимо спортивных успехов, известна эпатажными образами в одежде и экспериментами со внешностью, за что зачастую подвергается критике.