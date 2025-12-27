Скидки
«Магнитные бури». Москвина ответила, почему согласилась играть черепаху Тортиллу

Комментарии

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Тамара Москвина рассказала, почему согласилась играть черепаху Тортиллу в шоу призёра Олимпийских игр в танцах на льду и известного хореографа, режиссёра и продюсера Ильи Авербуха «Буратино».

«Были магнитные бури, произошло какое-то замутнение, что ли, я согласилась. Не жалею.

Каково выступать на шоу вместе с фигуристами разных поколений? В этом шоу катаются все молодые, включая меня (улыбается)», – передаёт слова Москвиной корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Ледовое шоу Авербуха «Буратино» проходит с 27 декабря по 7 января во дворце гимнастики Ирины Винер.

