Авербух — о Двоеглазовой в роли Буратино: не стал делать длинный нос

Призёр Олимпийских игр в танцах на льду и известный хореограф Илья Авербух рассказал, почему принял решение не делать для фигуристки Алисы Двоеглазовой накладной длинный нос для исполнения роли Буратино.

«Алиса знает, что она Буратино, вы увидите это через несколько минут. Договорились не за пять минут, что она будет принимать участие, до чемпионата России. Ни о каких репетициях до ЧР речи не шло, возможно, возникло недопонимание.

Алиса купается в этой роли, я не пытался дать ей мужскую хореографию, она парит. Не стал делать длинный нос, само настроение и хореография сделают своё, а дальше – внутренняя история. Я уверен, что такого Буратино не было», – передаёт слова Авербуха корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.