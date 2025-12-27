«Не смогла себя сдерживать». Двоеглазова — об эмоциях после произвольной программы на ЧР

Российская фигуристка Алиса Двоеглазова рассказала, как дала волю эмоциям после проката произвольной программы на чемпионате России – 2026. Двоеглазова завоевала серебряную медаль соревнований.

«При подготовке я сдерживала себя, сдерживала эмоции и вообще держала себя в ежовых рукавицах. Потом просто произошёл всплеск эмоций — уже произвольная программа закончилась. Можно сказать, что закончились серьёзные выступления. Произошёл выплеск эмоций. И, конечно, хотела откатать чисто программу, знала, что могла, и, наверное, от этого немножко расстроилась.

Но в целом, конечно, я безумно рада, счастлива. Когда сидела в kiss-and-cry, я махала руками от радости. А потом у меня просто начали выходить эмоции. Не смогла себя сдерживать. Только больше в положительную сторону», – сказала Двоеглазова в интервью Okko.