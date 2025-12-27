Скидки
Фигурное катание

«Не смогла себя сдерживать». Двоеглазова — об эмоциях после произвольной программы на ЧР

«Не смогла себя сдерживать». Двоеглазова — об эмоциях после произвольной программы на ЧР
Российская фигуристка Алиса Двоеглазова рассказала, как дала волю эмоциям после проката произвольной программы на чемпионате России – 2026. Двоеглазова завоевала серебряную медаль соревнований.

Фигурное катание. ЧР-2026. Санкт-Петербург
Женщины. Произвольная программа
20 декабря 2025, суббота. 18:05 МСК
Окончено
1
Аделия Петросян
Москва
235.95
2
Алиса Двоеглазова
Москва
227.40
3
Мария Захарова
Москва
217.73

«При подготовке я сдерживала себя, сдерживала эмоции и вообще держала себя в ежовых рукавицах. Потом просто произошёл всплеск эмоций — уже произвольная программа закончилась. Можно сказать, что закончились серьёзные выступления. Произошёл выплеск эмоций. И, конечно, хотела откатать чисто программу, знала, что могла, и, наверное, от этого немножко расстроилась.

Но в целом, конечно, я безумно рада, счастлива. Когда сидела в kiss-and-cry, я махала руками от радости. А потом у меня просто начали выходить эмоции. Не смогла себя сдерживать. Только больше в положительную сторону», – сказала Двоеглазова в интервью Okko.

