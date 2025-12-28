Скидки
Жулин — о Валиевой: всё возможно восстановить. По уровню катания равных ей нет

Серебряный и бронзовый призёр Олимпийских игр, а ныне тренер по фигурному катанию Александр Жулин оценил перспективы возвращения в спорт фигуристки Камилы Валиевой после дисквалификации.

«Уверен, Валиева сможет снова набрать прекрасную форму. Всё, чего она добилась, возможно восстановить. Важно, как серьёзно она будет относиться к своему возвращению. Очевидно, что Валиевой нужна мотивация, а только внутренних соревнований для этого может не хватить. Если она будет, Камила постарается вернуть и тройной аксель, и четверные прыжки.

Нужно дождаться каких-то подвижек в вопросе нашего возвращения, а затем смотреть в сторону международных соревнований. Не сомневаюсь, что она может добиться успехов и на соревнованиях за пределами России. По уровню катания равных ей фигуристок сейчас нет. Растяжка и скольжение у Камилы просто потрясающие», — приводит слова Жулина Sport24.

