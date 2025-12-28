Скидки
Ирина Роднина: меня американское гражданство никогда не интересовало

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что не заинтересована в получении американского гражданства.

«Получение американского паспорта? В этой ситуации ведь не всё так просто. Никто не приходит и не предлагает его получить. Надо оформлять документы, понимать, что ты подходишь для этого. Важно отдавать себе отчёт, нужно ли тебе это или нет.

Меня американское гражданство никогда не интересовало. Да, можно въехать почти в любую страну мира, но я за годы спортивной и тренерской карьеры и без него достаточно попутешествовала. Конечно, для кого-то отказ в визе — большая проблема, но я не стремлюсь объездить весь земной шар. В своё время у меня была только грин-карта, потому что жила и работала в США. В целом это все её преимущества. Я всегда была гражданином своей страны — России. Многие не понимают, каково это — представлять родину на таком уровне», — приводит слова Родниной Sport24.

