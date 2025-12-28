У РУСАДА не было замечаний к тому, как Валиева отбывала дисквалификацию за допинг

У Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не возникло замечаний к тому, как фигуристка Камила Валиева отбывала срок своей дисквалификации, которую она получила после обнаружения положительной допинг-пробы в декабре 2021 года. Об этом заявила генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова.

«Замечаний нет, на протяжении всего срока спортсменка находилась в диалоге с нами, задавала вопросы, уточняла статус участия в мероприятиях, максимально корректно выполняла все требования дисквалификации. Это громкое дело стало уроком — и для неё, и для всего спортивного сообщества.

И мы видим, что федерация фигурного катания начала работать с родителями, юными спортсменами, — и это уже важный сдвиг. Возвращение в спорт для неё пройдет в автоматическом порядке, никаких дополнительных процедур для этого не требуется», — приводит слова Логиновой ТАСС.

Результат декабрьской допинг-пробы, в которой был обнаружен запрещённый препарат триметазидин, был обнародован во время проведения Олимпийских игр – 2022 в Пекине. После ряда судебных разбирательств, в январе 2024-го, Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал фигуристку на четыре года, отсчёт дисквалификации начинался с даты сдачи положительной пробы – 25 декабря 2021 года. В результате дисквалификации Валиевой российские фигуристы были лишены золотой медали командного турнира Олимпийских игр – 2022.

19-летняя Валиева вернулась к тренировкам в октябре 2025 года. Она приступила к занятиям в группе Светланы Соколовской.