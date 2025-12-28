Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Даниил Глейхенгауз показал, как отгадывает прыжки фигуристок группы Тутберидзе по звуку

Даниил Глейхенгауз показал, как отгадывает прыжки фигуристок группы Тутберидзе по звуку
Комментарии

Российский хореограф Даниил Глейхенгауз, работающий в штабе Этери Тутберидзе, опубликовал на своей странице в соцсети видео, где показал, как отгадывает прыжки в исполнении своих подопечных по звуку льда, стоя к фигуристкам спиной.

В видеоролике прыжки выполняли Аделия Петросян, Дарья Садкова и Дина Хуснутдинова. Спортсменками были продемонстрированы четыре прыжка — тройные флип, лутц, риттбергер и тулуп. Три из них, за исключением флипа, Глейхенгауз смог точно определить.

В феврале подопечная Глейхенгауза трёхкратная чемпионка России Аделия Петросян примет участие в Олимпийских играх в Италии. Ранее она выиграла в Пекине специальный отборочный турнир.

Материалы по теме
Петросян и Гуменник в Пекине, 7 квадов Малинина. 25 моментов 2025 года в фигурном катании
Петросян и Гуменник в Пекине, 7 квадов Малинина. 25 моментов 2025 года в фигурном катании
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android