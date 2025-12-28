Даниил Глейхенгауз показал, как отгадывает прыжки фигуристок группы Тутберидзе по звуку

Российский хореограф Даниил Глейхенгауз, работающий в штабе Этери Тутберидзе, опубликовал на своей странице в соцсети видео, где показал, как отгадывает прыжки в исполнении своих подопечных по звуку льда, стоя к фигуристкам спиной.

В видеоролике прыжки выполняли Аделия Петросян, Дарья Садкова и Дина Хуснутдинова. Спортсменками были продемонстрированы четыре прыжка — тройные флип, лутц, риттбергер и тулуп. Три из них, за исключением флипа, Глейхенгауз смог точно определить.

В феврале подопечная Глейхенгауза трёхкратная чемпионка России Аделия Петросян примет участие в Олимпийских играх в Италии. Ранее она выиграла в Пекине специальный отборочный турнир.