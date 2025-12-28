Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

На «Катке у Флагштока» в Санкт-Петербурге прошёл Новогодний фестиваль «Ледовая семья»

На «Катке у Флагштока» в Санкт-Петербурге прошёл Новогодний фестиваль «Ледовая семья»
Комментарии

В Санкт-Петербурге на «Катке у Флагштока» с размахом провели Новогодний фестиваль «Ледовая семья». Мероприятие на самом большом катке мира посетило несколько тысяч человек.

«Этот фестиваль мы проводим во второй раз и надеемся, что это станет нашей доброй новогодней традицией. Очень тепло гости приветствуют наших спортсменов и с удовольствием участвуют во флешмобе», — отметили в Федерации фигурного катания Санкт Петербурга.

Фото: Алексей Парф

Подготовка к фестивалю шла несколько месяцев. Специально для новогоднего праздника фигуристы Анна Фролова, Артур Даниелян, Екатерина Миронова и Евгений Устенко, Анастасия Мишина и Александр Галлямов записали ролики. На них они пошагово объясняли каждое движение, а ведущие и гости повторяли за ними.

Фото: Алексей Парф

Как отметил один из гостей «Ледовая семья», это не просто каток, а настоящее шоу для всех, кто верит в магию спорта и семейного тепла.

Материалы по теме
Петросян и Гуменник в Пекине, 7 квадов Малинина. 25 моментов 2025 года в фигурном катании
Петросян и Гуменник в Пекине, 7 квадов Малинина. 25 моментов 2025 года в фигурном катании
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android