«Хотелось ответить им взаимностью». Козловский — о том, как отметил день рождения

Трёхкратный чемпион России и чемпион Европы фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в парном катании с Александрой Бойковой, рассказал, как отметил прошедший день рождения.

23 декабря Козловскому исполнилось 26 лет.

— Дима, у тебя после чемпионата России был день рождения, мы тебя все поздравляем, видели уже посты в соцсетях, ты был в компании [морских] ежей и Саши [Бойковой], отмечал в ресторане. Расскажи, что интересного тебе, возможно, подарили, может быть, какой-то необычный сюрприз, поздравление.

Дмитрий. Да обычный день рождения. Саша мне подарила абсолютно прекрасный подарок, я не буду говорить какой, но это вещь, которая мне действительно нужна, которую я очень долго хотел, и как-то просто не доходили руки купить её себе самому, но в итоге Саша мне сделала этот подарок. Ещё один мой очень близкий друг, который, к сожалению, находится в другой стране, в Соединённых Штатах, тоже мне сделал подарок, но он ко мне придёт несколько позднее, ввиду определённой сложности с логистикой.

А так, день рождения у меня прошёл крайне-крайне спокойно. Вечером мы с Сашей сходили в ресторан, отметили эту историю. А так, я могу сказать, с самого утра, целый день был на телефоне, общался с людьми, которые мне звонили, отвечал на сообщения, поскольку нельзя никого обойти стороной, было необходимо всем ответить.

Мне очень приятно то внимание, которое люди мне оказывали, хотелось ответить им взаимностью, поэтому я целый день провёл дома. Да и, понимаете, мы вернулись только с соревнований, это был первый день, когда я мог спокойно выспаться, проснуться и провести день в абсолютно спокойном и комфортном формате, потому что была абсолютная измотанность. У нас не получилось отдохнуть после чемпионата России сразу, потому что мы после показательных ночью возвращались сразу в Москву, поскольку участвовали в показательных уже здесь. Необходимо было вновь восстановить свой заряд бодрости, поэтому нужно было отдохнуть.

Я очень рад, что первая половина дня моего дня рождения прошла у меня дома, в абсолютном покое.

Александра. Наверное, это вообще первый день рождения, который ты отмечаешь дома и после чемпионата России.

Дмитрий. Нет, год назад тоже, Саш, мы вернулись как раз в мой день рождения с чемпионата России, но…

Александра. Ну и тут сейчас хороший осадочек есть.

Дмитрий. Ввиду того, что было год назад (год назад фигуристы выиграли серебряные медали чемпионата России. — Прим. «Чемпионата»), не было такого праздничного настроения. Здесь было прям настоящее ощущение внутреннего удовлетворения ввиду колоссальной проделанной работы и прекрасного итогового результата, — сказали фигуристы в интервью Okko.