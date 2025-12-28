«Это просто позорище». Козловский рассказал забавную историю о телефонных мошенниках

Трёхкратный чемпион России фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в парном катании с Александрой Бойковой, ответил, как относится к звонкам по телефону ранним утром, и рассказал забавную историю, связанную со звонком от телефонных мошенников в его день рождения.

В вопросе о ранних звонках, вероятно, содержалась отсылка к недавнему инциденту с другим фигуристом, Александром Галлямовым. Галлямов на следующий день после произвольных программ спортивных пар на чемпионате России опубликовал в телеграм-канале сообщение, где публично раскритиковал журналистку, позвонившую ему утром. Он высказал в адрес девушки оскорбления и угрозу распространить личный номер. Извиниться за содеянное фигурист отказался.

— Не могу не спросить, как вы относитесь к звонкам по утрам?

— Спокойно. Это, кстати, забавная история. Потому что первый — я не знаю, как сказать, человек или организация, — кто меня поздравил с днем рождения, были телефонные мошенники. Я серьёзно говорю!

Это был звонок в мой день рождения в районе 10 утра. Звонит номер и говорит о том, что мне доставляют посылку из «Озона», [спрашивают], «приходил ли вам трек-номер».

Я говорю, что мне ничего не приходило, доставьте в пункт выдачи. Он говорит: «Ну давайте, сейчас я пришлю код, вы мне назовёте четыре цифры». На этом моменте я ему говорю: «Ну вам не стыдно заниматься тем, чем вы занимаетесь? Это просто позорище». Он говорит: «В смысле?»

Я говорю: «Я же понимаю, что вы мошенник».

Он мне так начал кричать в трубку, что он не мошенник! На этом моменте я повесил телефон.

Но вообще, когда ты человек публичный, когда ты человек занятой в целом, мне кажется, ты всегда находишься на связи. То есть бывает, что мне Саша может позвонить утром, когда у неё есть какой-то вопрос или какая-то проблема, которую нужно решить. То же самое я могу набрать её очень-очень поздно вечером, это касается и наших тренеров. Когда человек занимается каким-то делом, он всегда находится на связи, телефон всегда рядом, и формат, что ты выключаешь телефон и забываешь о нём, это, наверное, опция только для перелётов на самолёте, и всё, — сказал Козловский в интервью Okko.