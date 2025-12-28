«Эта профессия мне очень близка». Щербакова — о комментаторской деятельности

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова рассказала, задумывалась ли она о профессии спортивного комментатора во время своей карьеры, а также ответила на вопрос, планирует ли комментировать предстоящие Олимпийские игры в Италии.

— Будучи фигуристкой, предполагали, что настолько глубоко уйдёте в комментаторскую деятельность потом?

— Честно скажу, что во время спортивной карьеры я об этом даже не задумывалась. Да и когда начинала работать ведущей на телевизионных проектах, тоже. Были мысли о том, что интересно себя попробовать в этой роли, но не более того. И только когда я в первый раз оказалась на комментаторской позиции, поняла, что это вообще отдельный мир. И мне очень нравится в нём находиться, очень нравится в нём развиваться, двигаться дальше, становиться лучше. Эта профессия мне действительно очень близка.

Я очень стараюсь совершенствоваться, понимаю, что много ещё над чем нужно работать. Но, мне кажется, самое главное, что мне это искренне интересно и есть этот огонёк внутри, который заставляет двигаться вперёд и работать над собой.

— Впереди Олимпийские игры в Милане, сможем ли мы услышать ваш комментарий на этом турнире?

— Безусловно, мне было бы интересно там поработать. Но ввиду некоторых обстоятельств, думаю, в этом году на Олимпийских играх я комментировать не буду. Но я собираюсь поехать в Италию с семьёй и побывать на соревнованиях в качестве зрителя. Думаю, это будет очень интересно.

У меня уже был такой опыт: в 2014 году я ездила на Игры в Сочи. И теперь хочется вспомнить, каково это — смотреть на соревнования с трибуны. Хочется прочувствовать эту атмосферу с другой стороны, получить другие эмоции, — приводит слова Щербаковой официальный сайт Олимпийского комитета России.