Главная Фигурное катание Новости

Щербакова рассказала, как планирует встретить Новый год

Щербакова рассказала, как планирует встретить Новый год
Комментарии

Обладательница золотой медали Олимпиады в Пекине фигуристка Анна Щербакова рассказала, как планирует отметить Новый год, и ответила, что любит больше — получать или дарить подарки.

— Осталось всего несколько дней до Нового года. Как планируете встретить этот праздник?
— Новый год — мой любимый праздник, так было с самого детства и остаётся по сей день. Традиционно мы его встречаем в кругу семьи, причём стараемся собираться заранее, не только в саму новогоднюю ночь, чтобы побольше времени провести всем вместе. Пару раз я пропускала праздник из-за выступления в ледовых шоу, когда они были не в Москве, но в этом году мне удастся поддержать нашу традицию. Выступления предстоят в столице, и у меня даже будет один-два выходных дня, чтобы побыть с семьёй. И это для меня очень ценно.

— Новогодние подарки больше любите дарить или получать?
— Наверное, в целом по жизни я больше люблю дарить подарки, чем получать. Здесь, наверное, свою роль сыграли и болельщики, которые задаривают меня и подарками, и своей любовью, и поддержкой. И каждый раз, когда мне кажется, что невозможно уже что-то новое придумать, они находят возможность чем-то удивить, порадовать. У меня нет слов, чтобы описать, насколько это приятно. Но в праздновании Нового года для меня самое ценное – не подарки, а эта особенная атмосфера и возможность провести время вместе с дорогими и любимыми людьми, — приводит слова Щербаковой официальный сайт Олимпийского комитета России.

Комментарии
