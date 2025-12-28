Скидки
«Просто приятно смотреть». Тарасова назвала лучших спортсменов 2025 года

«Просто приятно смотреть». Тарасова назвала лучших спортсменов 2025 года
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала чемпиона России, двукратного победителя финала Гран-при России Петра Гуменника и трёхкратную чемпионку России Аделию Петросян лучшими спортсменами 2025 года.

«Спортсмен 2025 года — Пётр Гуменник. В нашей стране сейчас очень сильное мужское одиночное катание, а он был лучшим среди всех! У него впереди большое будущее, он настоящий победитель. Петя много работает, у него есть необходимое для большого спортсмена терпение. Важно, что он ещё и красивый парень и очень культурно образованный человек. На него просто приятно смотреть.

Среди девушек назову лучшей Аделию Петросян. В этом году она очень изменилась, серьёзно прибавила. Может быть, на чемпионате России тройной аксель ей не покорился, но это совсем не испортило впечатление. У Аделии прекрасные программы, которые она отлично понимает. Технические способности у неё тоже на высочайшем уровне», — приводит слова Тарасовой Sport24.

