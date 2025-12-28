«Просто приятно смотреть». Тарасова назвала лучших спортсменов 2025 года

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала чемпиона России, двукратного победителя финала Гран-при России Петра Гуменника и трёхкратную чемпионку России Аделию Петросян лучшими спортсменами 2025 года.

«Спортсмен 2025 года — Пётр Гуменник. В нашей стране сейчас очень сильное мужское одиночное катание, а он был лучшим среди всех! У него впереди большое будущее, он настоящий победитель. Петя много работает, у него есть необходимое для большого спортсмена терпение. Важно, что он ещё и красивый парень и очень культурно образованный человек. На него просто приятно смотреть.

Среди девушек назову лучшей Аделию Петросян. В этом году она очень изменилась, серьёзно прибавила. Может быть, на чемпионате России тройной аксель ей не покорился, но это совсем не испортило впечатление. У Аделии прекрасные программы, которые она отлично понимает. Технические способности у неё тоже на высочайшем уровне», — приводит слова Тарасовой Sport24.