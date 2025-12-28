Скидки
«Пока работа ещё не закончена». Ирина Роднина — о своей деятельности в политике

Комментарии

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о своей работе в политике.

«Планирую ли я идти на ещё один созыв в Госдуме? Поживём — увидим. У меня сейчас достаточно интересов в жизни. Делиться какими-то подробностями не хочу.

Когда я приходила в политику, были определённые ожидания. Что-то из этого оправдалось, что-то — не очень. Считаю, пока работа ещё не закончена. Политика — не спортивные соревнования, где ты поднялся на пьедестал и все видят твоё достижение. В этой сфере работа может быть ценной, но не настолько заметной. Лично для меня важно то, что я смогла осуществить за эти годы», — приводит слова Родниной Sport24.

