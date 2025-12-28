Авербух сообщил, что Валиева экономит силы для возвращения в спорт

Призёр Олимпийских игр в танцах на льду и известный хореограф Илья Авербух рассказал, что российская фигуристка Камила Валиева экономит силы для возвращения в спорт.

«Мы с Камилой сотрудничали не раз, сейчас она старается экономить силы, потому что хочет вернуться в спорт. Мы её поддерживаем, я рад её выступлениям, она очень талантливый человек. Желаю, чтобы её возвращение было настоящим. Это должно быть возвращение с турнирами, с проходом через всё. Это важно и для неё, и для страны. У неё всё есть: и силы, и молодость, и талант, и народная любовь, и поддержка. Ждём возвращения настоящего и полноценного», – передаёт слова Авербуха корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.