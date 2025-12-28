«Отёк ещё есть». Софья Леонтьева сообщила, что сняла повязку после операции

Российская фигуристка Софья Леонтьева, выступающая в танцах на льду с Даниилом Горелкиным, сообщила, что сняла повязку после операции.

«Я сняла повязку, пальцы по‑прежнему до конца не сгибаются, разрабатываю их. С чемпионата России практически ничего не поменялось, стало немного получше, есть возможность кататься без повязки, отёк ещё есть», – передаёт слова Леонтьевой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

В нынешнем сезоне Леонтьева и Горелкин принимали участие в этапе в Магнитогорске, где заняли второе место, уступив только Василисе Кагановской и Максиму Некрасову. Спортсмены снялись с этапа Гран-при в Москве по медицинским показателям. Софья получила на тренировке серьёзную травму – порез с осложнением, после чего была госпитализирована и перенесла операцию.