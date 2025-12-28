Авербух рассказал, как Кондратюк смог откататься в его шоу и в шоу Навки в один день

Призёр Олимпийских игр в танцах на льду и известный хореограф Илья Авербух рассказал, как Марк Кондратюк смог откататься в один день в его шоу и в шоу Татьяны Навки.

«Марк Кондратюк у Татьяны Навки катается в «Щелкунчике» – он откатался там, приехал к нам, потом вернулся обратно на второе шоу. Для нашего шоу Марк подготовил номер, мы заранее встретились, все номера были поставлены, собрана программа. Сегодня у нас выступал практически весь чемпионат России за исключением Петра Гуменника – Евгений Семененко, Марк Кондратюк, Матвей Ветлугин», – передаёт слова Авербуха корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.