Евгений Семененко рассказал, как будет встречать Новый год

Комментарии

Двукратный чемпион России по фигурному катанию Евгений Семененко рассказал, как планирует встречать Новый год, отметив, что собирается провести новогоднюю ночь в кругу семьи.

«Уже успел выступить в Новосибирске и в Перми с командой Ильи Авербуха, сегодня уже шоу в Москве. Рад был видеть заполненные трибуны, поддержку зрителей, аплодисменты присутствовали постоянно, от этого каталось легче и интереснее. После чемпионата России было два-три дня отдыха, а теперь нахожусь в динамике шоу-выступлений.

Как от кей-попа пришёл к року? Всё в этой жизни переменчиво (улыбается).

Есть ли новогодние традиции? Новый год обычно встречаю за семейным столом. В этом напряжённым графике возвращаться в Питер будет плохой идеей, пришлось бы потом сразу улетать. Буду встречать в Москве, но, чтобы не нарушать традиции, семья приедет сюда», – передаёт слова Семененко корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

