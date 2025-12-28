Скидки
Главная Фигурное катание Новости

«Цель — быть похожей на Гурченко». Анна Фролова — о номере под песню «Пять минут»

Фигуристка из Санкт-Петербурга Анна Фролова рассказала, какую цель она преследовала во время проката номера под песню «Пять минут», отметив, что пыталась быть похожей на народную артистку СССР Людмилу Гурченко.

«Номер под песню «Пять минут»? Сегодня во втором отделении была конкретная цель – попытаться, чтобы я была чем-то похожа на Гурченко. Надеюсь, получилось, гримёры старались, после первого отделения нужно было быстро переделать причёску и макияж», – передаёт слова Фроловой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

На прошедшем чемпионате России – 2026, который проходил с 18 по 21 декабря в Санкт-Петербурге, Анна Фролова заняла четвёртое место.

Петросян и Гуменник в Пекине, 7 квадов Малинина. 25 моментов 2025 года в фигурном катании
