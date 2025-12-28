Василиса Кагановская рассказала о любимом блюде за новогодним столом

Российская фигуристка Василиса Кагановская, выступающая в паре с Максимом Некрасовым, рассказала о своём любимом блюде за новогодним столом.

«Выступать сегодня очень понравилось, спасибо большое зрителям, всем, кто пришёл нас поддержать, посмотреть на шоу. Как всегда, это прекрасная идея, в удовольствие всё это катать и показывать. Спасибо большое Илье Изяславовичу, что каждый год придумывает всё более интересно, мы рады быть частью шоу.

Новый год – с семьёй, тихо, уютно, по-домашнему. Любимое блюдо за новогодним столом? Бутерброд с икрой, конечно (улыбается). Музыка, которая ассоциируется с Новым годом? Все новогодние треки вселяют в тебя новогоднее настроение и ожидание чуда. Мне очень нравится трек Sia – Snowman», – передаёт слова Кагановской корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.