Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Костылева: с сегодняшнего дня я уже живу с родителями в квартире, которую мы сняли

Костылева: с сегодняшнего дня я уже живу с родителями в квартире, которую мы сняли
Комментарии

Чемпионка первенства и юниорского финала Гран-при России по фигурному катанию Елена Костылева сообщила, что вновь живёт с родителями.

«С сегодняшнего дня я уже живу с родителями в квартире, которую мы сняли около катка. С тренером я жила, пока родители переезжали, чтобы мне было удобно тренироваться и чтобы они спокойно переехали», — написала Костылева в социальных сетях.

Ранее уже бывший тренер Костылевой, Евгений Плющенко, официально объявил о прекращении сотрудничества с 14-летней фигуристкой. Елена начала работать в Софьей Федченко, которая является тренером бронзового призёра чемпионата России и обладательницы серебряной медали финала Гран-при России Алины Горбачёвой.

Материалы по теме
Плющенко: Костылева понимала меня с полуслова. Её родители перешли все красные линии
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android