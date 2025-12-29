Костылева: с сегодняшнего дня я уже живу с родителями в квартире, которую мы сняли

Чемпионка первенства и юниорского финала Гран-при России по фигурному катанию Елена Костылева сообщила, что вновь живёт с родителями.

«С сегодняшнего дня я уже живу с родителями в квартире, которую мы сняли около катка. С тренером я жила, пока родители переезжали, чтобы мне было удобно тренироваться и чтобы они спокойно переехали», — написала Костылева в социальных сетях.

Ранее уже бывший тренер Костылевой, Евгений Плющенко, официально объявил о прекращении сотрудничества с 14-летней фигуристкой. Елена начала работать в Софьей Федченко, которая является тренером бронзового призёра чемпионата России и обладательницы серебряной медали финала Гран-при России Алины Горбачёвой.