Анастасия Мишина рассказала о подготовке к свадьбе

Двукратный бронзовый призёр Олимпиады-2022, чемпионка мира и Европы Анастасия Мишина, выступающая в спортивной паре с Александром Галлямовым, сообщила, что ведёт подготовку к свадьбе.

— Сейчас, как понимаю, вам приходится параллельно с тренировками заниматься подготовкой к собственной свадьбе?

— Мы занимаемся этим вместе с моим будущим мужем, хотя, если честно, занимается в основном он. Я в последние месяцы гораздо больше концентрировалась на подготовке к этапам Гран‑при и чемпионату России. Как раз в новогодние праздники, думаю, можно заняться организацией уже плотнее, — приводит слова Мишиной «RT на русском».