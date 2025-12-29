Скидки
Анастасия Мишина рассказала о подготовке к свадьбе

Анастасия Мишина рассказала о подготовке к свадьбе
Двукратный бронзовый призёр Олимпиады-2022, чемпионка мира и Европы Анастасия Мишина, выступающая в спортивной паре с Александром Галлямовым, сообщила, что ведёт подготовку к свадьбе.

— Сейчас, как понимаю, вам приходится параллельно с тренировками заниматься подготовкой к собственной свадьбе?
— Мы занимаемся этим вместе с моим будущим мужем, хотя, если честно, занимается в основном он. Я в последние месяцы гораздо больше концентрировалась на подготовке к этапам Гран‑при и чемпионату России. Как раз в новогодние праздники, думаю, можно заняться организацией уже плотнее, — приводит слова Мишиной «RT на русском».

