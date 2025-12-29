«На меня эта критика не направлена». Мишина — об эмоциональных высказываниях Галлямова

Двукратный бронзовый призёр Олимпиады-2022, чемпионка мира и Европы Анастасия Мишина высказалась об эмоциональных всплесках своего партнёра Александра Галлямова после неудачных прокатов на соревнованиях.

– Задевает, что уже на третьем выступлении партнёр довольно демонстративно начинает высказывать своё недовольство, словно в случившихся ошибках виноваты исключительно вы?

– Неприятно, конечно, но я понимаю, что на самом деле не на меня эта критика направлена, какие бы слова ни произносил Саша. Просто такой вот выплеск эмоций.

– Неужели подобные моменты не осложняют работу в паре? И кто первым идёт мириться, если стычка всё‑таки произошла?

– У нас нет понятия «поссорились – помирились». Мы приходим на тренировку, зная, что каждый должен выйти на лёд в рабочем состоянии, без каких бы то ни было личных проблем в отношениях. И работаем, идём к какой‑то определённой цели. На каждую тренировку есть план: мы заранее знаем, катаем программу по частям, целиком или отрабатываем конкретные элементы.

Никаких посторонних тем в процессе работы не обсуждаем вообще. Тратить на это время было бы просто непрофессионально, — приводит слова Мишиной «RT на русском».