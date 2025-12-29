Мишина ответила, будут ли они с Галлямовым тренировать четверной выброс

Двукратный бронзовый призёр Олимпиады-2022, чемпионка мира и Европы Анастасия Мишина рассказала, планируют ли они с Александром Галлямовым усложнять программы, в частности четверным выбросом.

— Александра Бойкова и Дмитрий Козловский уже прочно освоили четверной выброс, который стал, можно сказать, знаковым элементом программы. Чем собираетесь ответить на это вы?

— Понятно, что на следующую четырёхлетку нашего нынешнего контента уже может оказаться недостаточно, поэтому сейчас, когда все последствия травмы Саши устранены, над усложнением мы будем думать более чем серьёзно. Прежде всего над усложнением прыжков. На тренировках уже пробовали делать тройной лутц, он очень даже неплохо получался, просто над ним нужно больше поработать — так же, как и над выбросами.

Я бы попробовала потренировать четверной. Не готова обещать, что мы сумеем так вот сразу этот элемент освоить, но для нас это точно не единственная возможность повысить стоимость контента, — приводит слова Мишиной «RT на русском».