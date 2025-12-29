Туктамышева поделилась впечатлениями от своего первого чемпионата России в роли тренера

Чемпионка мира и Европы 2015 года российская фигуристка Елизавета Туктамышева, завершившая карьеру в 2025 году, поделилась впечатлениями от чемпионата России – 2026 в Санкт-Петербурге.

— Поделись впечатлениями от чемпионата России.

— Это мой первый чемпионат России в качестве тренера. И это, конечно, тоже непросто. Ощущения очень крутые, в «Юбилейном» всегда много народа, потрясающая организация, хороший лёд, тёплая арена, какие-то инновации в виде выхода фигуристов на лёд. Очень приятно, что пытаются сделать какой-то дополнительный эффект, кроме фигурного катания. И это, как мне кажется, привлекает зрителей. Как и на международной арене, вот этот коридор выхода, это круто. Не хочется, чтобы турнир заканчивался, потому что это всё безумно интересно. Но стоять за бортиком мне ещё не так привычно, как всё-таки кататься на льду.

— Были какие-то персональные фавориты на этом чемпионате?

— Фаворитов, наверное, лично для меня нет. Мне просто интересна конкуренция — что в парах, что в танцах. Раньше, например, за первое место в парном катании боролись только Мишина/Галлямов и Бойкова/Козловский, а после них была некая пропасть. Сейчас молодые пары подгоняют, становится всё интереснее и интереснее. То же самое могу сказать и про танцы. Конкуренция — это самое важное в профессиональном спорте, это даёт больше зрителей, больше интереса к виду спорта, — сказала Туктамышева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.