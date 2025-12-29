Скидки
Туктамышева высказалась о развитии танцев на льду в Санкт-Петербурге

Туктамышева высказалась о развитии танцев на льду в Санкт-Петербурге
Чемпионка мира и Европы 2015 года российская фигуристка Елизавета Туктамышева, завершившая карьеру в 2025 году, высказалась о развитии школы танцев на льду в Санкт-Петербурге, где тренировалась большую часть карьеры и сейчас работает специалистом.

Отметим, дуэт Василисы Кагановской и Максима Некрасова, представляющий Санкт-Петербург, завоевал серебро на ЧР-2026, а Екатерина Миронова и Евгений Устенко стали четвёртыми.

Фигурное катание. ЧР-2026. Санкт-Петербург
Танцы на льду. Произвольный танец
20 декабря 2025, суббота. 13:00 МСК
Окончено

— Как относишься к развитию танцев на льду в Санкт-Петербурге?
— Это не может не радовать, потому что Питер — это место, где зарождалось фигурное катание. И это здорово, если у нас ещё появится очень сильная танцевальная школа. В других видах уже всё есть, осталось подтянуть танцы — и будет всё на высшем уровне, — сказала Туктамышева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.

