Главная Фигурное катание Новости

Туктамышева рассказала, как проходит работа над тройным акселем у Софьи Муравьёвой

Туктамышева рассказала, как проходит работа над тройным акселем у Софьи Муравьёвой
Комментарии

Чемпионка мира и Европы — 2015 российская фигуристка Елизавета Туктамышева, завершившая карьеру в этом году, оценила выступление своих новоиспечённых учеников на чемпионате России – 2026 в Санкт-Петербурге.

— Как проходила подготовка к чемпионату у твоих учеников — Глеба Лутфуллина и Сони Муравьёвой?
— У всех свои трудности, и эти ребята не исключение, у них тоже были свои моменты. В принципе, они хорошо подошли к этим соревнованиям, в неплохой форме.

— Не могу не спросить про тройной аксель, ведётся ли работа над ним у Сони?
— Работа ведётся. Однако к чемпионату России решили сделать акцент на стабильность, к акселю вернёмся сразу после.

— Какая была реакция у тренерского штаба после неудачи на вращении у Сони в короткой программе?
— Было неожиданно, но это фигурное катание. Вроде как ты должен быть готов ко всему, однако, когда такие моменты случаются, это всегда очень неожиданно. Надеюсь, больше такого не повторится, — сказала Туктамышева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.

