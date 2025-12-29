Туктамышева прокомментировала выступления Петросян и Гуменника на чемпионате России — 2026

Чемпионка мира и Европы 2015 года российская фигуристка Елизавета Туктамышева, завершившая карьеру в 2025 году, высказалась о победах Петра Гуменника и Аделии Петросян на чемпионате России – 2026 в Санкт-Петербурге. Оба спортсмена выступят на Олимпиаде-2026 в нейтральном статусе.

— Как тебе выступления Пети и Аделии?

— Прекрасно выступили ребята, что Пётр, что Аделия. Ожидать от них я ничего не хочу. Просто пожелаю им показать тот максимум, на который они способны. В целом по сезону они идут неплохо. И сейчас не самый главный их старт — он будет через полтора месяца. Поэтому сейчас только рабочие прокаты, — сказала Туктамышева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.