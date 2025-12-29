Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Туктамышева прокомментировала выступления Петросян и Гуменника на чемпионате России — 2026

Туктамышева прокомментировала выступления Петросян и Гуменника на чемпионате России — 2026
Комментарии

Чемпионка мира и Европы 2015 года российская фигуристка Елизавета Туктамышева, завершившая карьеру в 2025 году, высказалась о победах Петра Гуменника и Аделии Петросян на чемпионате России – 2026 в Санкт-Петербурге. Оба спортсмена выступят на Олимпиаде-2026 в нейтральном статусе.

— Как тебе выступления Пети и Аделии?
— Прекрасно выступили ребята, что Пётр, что Аделия. Ожидать от них я ничего не хочу. Просто пожелаю им показать тот максимум, на который они способны. В целом по сезону они идут неплохо. И сейчас не самый главный их старт — он будет через полтора месяца. Поэтому сейчас только рабочие прокаты, — сказала Туктамышева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.

Материалы по теме
«Ожидать от Пети и Аделии я ничего не хочу». Интервью с Елизаветой Туктамышевой
Эксклюзив
«Ожидать от Пети и Аделии я ничего не хочу». Интервью с Елизаветой Туктамышевой
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android