Елизавета Туктамышева оценила конкуренцию на международной арене

Елизавета Туктамышева оценила конкуренцию на международной арене
Чемпионка мира и Европы 2015 года российская фигуристка Елизавета Туктамышева, завершившая карьеру в 2025 году, рассказала, за какими спортсменами особенно следит на международной арене.

— Кто на международной арене кажется наиболее сильным в тех дисциплинах, где наши спортсмены не представлены?
— Танцевальные дуэты сейчас очень сильные, пары и девушки тоже навёрстывают техническую составляющую, у женщин особенно. В парах безумно интересная конкуренция! Но вот то, что мне показалось феноменальным, — это возвращение Гийома Сизерона в танцах на льду с новой партнёршей — Лоранс Фурнье Бодри. У них потрясающая получилась пара. У мужчин, конечно, Илья Малинин, который делает невозможное и доказывает, что это всё возможно, — сказала Туктамышева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.

«Ожидать от Пети и Аделии я ничего не хочу». Интервью с Елизаветой Туктамышевой
Эксклюзив
«Ожидать от Пети и Аделии я ничего не хочу». Интервью с Елизаветой Туктамышевой
