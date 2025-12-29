Скидки
Туктамышева — о «семиквадке» Малинина: это действительно очень сложно, но он гений

Туктамышева — о «семиквадке» Малинина: это действительно очень сложно, но он гений
Чемпионка мира и Европы 2015 года российская фигуристка Елизавета Туктамышева, завершившая карьеру в 2025 году, высказалась о семи исполненных четверных американцем Ильёй Малининым в финале Гран-при ISU.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2025/26. Финал, Нагоя, Япония
Мужчины. Произвольная программа
06 декабря 2025, суббота. 14:00 МСК
Окончено
1
Илья Малинин
США
332.29
2
Юма Кагияма
Япония
302.41
3
Сюн Сато
Япония
292.08

— Какая у тебя была реакция на «семиквадку» Малинина?
— Я видела тренировку, соревнования для меня были не так удивительны. Сначала ты видишь это, думаешь: «Ну да, сделал семь четверных». А когда уже осознаёшь, что только что перед твоими глазами произошло, здесь уже понимаешь масштаб случившегося. Изначально то, с какой лёгкостью Илья выполняет четверные, может ввести в заблуждение. Это действительно очень сложно, но он гений! Тулупы, лутцы для него выглядят очень легко. И всё это смотрится так, будто бы на это способен каждый, однако семь четверных — это что-то не с нашей планеты.

— На твой взгляд, этот риск оправдан? Как думаешь, стоит ему на Олимпиаде идти на такой же контент?
— Думаю, они примут правильное решение. Но если он уже показал, что это умеет, почему бы и нет, — сказала Туктамышева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.

