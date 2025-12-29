Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Елизавета Туктамышева сообщила, что преследования по-прежнему продолжаются

Елизавета Туктамышева сообщила, что преследования по-прежнему продолжаются
Комментарии

Чемпионка мира и Европы 2015 года российская фигуристка Елизавета Туктамышева, завершившая карьеру в 2025 году, призналась, что до сих пор терпит преследования сталкера, о которых рассказывала в недавнем интервью.

— Затрону не самую позитивную тему. Что по поводу преследований, о которых ты говорила ранее: после огласки они прекратились или всё ещё продолжаются?
— Да, продолжаются. Был момент затишья, но лучше не стало. Хотя я думала, что огласка может помочь, — сказала Туктамышева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.

В конце ноября 2025 года Туктамышева раскрыла, что её уже полгода преследует некий мужчина. По словам фигуристки, он знает её домашний адрес.

Материалы по теме
«Ожидать от Пети и Аделии я ничего не хочу». Интервью с Елизаветой Туктамышевой
Эксклюзив
«Ожидать от Пети и Аделии я ничего не хочу». Интервью с Елизаветой Туктамышевой
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android