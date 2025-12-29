Елизавета Туктамышева сообщила, что преследования по-прежнему продолжаются

Чемпионка мира и Европы 2015 года российская фигуристка Елизавета Туктамышева, завершившая карьеру в 2025 году, призналась, что до сих пор терпит преследования сталкера, о которых рассказывала в недавнем интервью.

— Затрону не самую позитивную тему. Что по поводу преследований, о которых ты говорила ранее: после огласки они прекратились или всё ещё продолжаются?

— Да, продолжаются. Был момент затишья, но лучше не стало. Хотя я думала, что огласка может помочь, — сказала Туктамышева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.

В конце ноября 2025 года Туктамышева раскрыла, что её уже полгода преследует некий мужчина. По словам фигуристки, он знает её домашний адрес.