Елизавета Туктамышева рассказала, когда ей было принято решение о завершении карьеры

Чемпионка мира и Европы 2015 года российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, как принимала решение о завершении карьеры.

— Недавно ты официально объявила о завершении карьеры. Поменялись ли какие-то ощущения внутри после этого шага?
— Стало понятнее, как давать интервью, потому что вопросов на эту тему стало сильно меньше. В принципе, внутреннее ощущение не изменилось — оно уже присутствовало, когда я говорила о завершении карьеры. В момент, когда объявляла, была готова к этому, поэтому ничего не поменялось.

— Это решение принималось в момент, когда ты говорила о паузе или после?
— После, конечно. Если бы я точно знала, сразу же бы и сказала. В какой-то момент я восстанавливала аксель, прыгала. Был энтузиазм, и я думала о возвращении, однако в итоге приняла такое решение.

— Почему, на твой взгляд, многие спортсмены говорят именно о паузе, а не о завершении карьеры?
— Честно, не знаю. Может быть, им просто трудно перешагнуть этот рубеж. У каждого свои мотивы для высказываний, — сказала Туктамышева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.

