Немецкая журналистка оценила перспективы российских фигуристов на ОИ-2026

Немецкая журналистка оценила перспективы российских фигуристов на ОИ-2026
Комментарии

Немецкая журналистка Татьяна Фладе оценила перспективы российских фигуристов Аделии Петросян и Петра Гуменника на Олимпийских играх — 2026.

«Им, конечно, будет непросто. В фигурном катании судьи очень ценят, когда видят фигуристов регулярно, ведь они уже знают их стиль, плюсы и минусы. То есть недостаточно один раз хорошо выступить, нужно делать это регулярно. Аделию и Петра они, к сожалению, не видят. Да, судьи, которые будут на Олимпиаде, видели их на квалификационном турнире, но это был один раз.

Всё-таки думаю, все будут судить честно. Но Аделии и Петру не будет легко хотя бы потому, что они отвыкли от этой атмосферы. Хотя у них есть чемпионат России и другие крупные российские старты, которые сделаны на уровне международных турниров. Наверное, это тоже помогает.

У Пети немного международного опыта. Он выступал на этапах Гран-при ISU и на чемпионате мира среди юниоров. А вот Аделия была только на юниорских этапах Гран-при. Но думаю, что у неё есть все шансы на пьедестал, если она делает все свои ультра-си. Потому что, помимо неё, ни одна девушка, отобравшаяся на Олимпийские игры, не исполняет четверной прыжок. Тройной аксель делает уже больше человек, но четверной – никто. Однако, конечно, важно прыгнуть не только четверные, но и все остальное, тогда, думаю, шанс на медаль есть.

Что касается соревнований одиночников, там очень высокий уровень, очень много сильных мужчин. Петру будет сложно, но думаю, если он покажет всё, что умеет, у него будет очень достойный результат», — сказала Фладе в интервью «Спорт день за днём».

