«У неё хорошие перспективы». Немецкая журналистка — о возвращении Валиевой

Немецкая журналистка Татьяна Фладе прокомментировала возвращение Камилы Валиевой в профессиональный спорт после окончания дисквалификации из-за допингового скандала. Валиева уже официально может вернуться на соревнования, срок дисквалификации истёк 25 декабря.

«Это будет очень интересно. У меня, кстати, была надежда, что она вернётся после дисквалификации: Камила ещё молодая и очень талантливая. Конечно, будет нелегко после перерыва и взросления, однако если есть желание и она усердно работает, считаю, у неё хорошие перспективы», — сказала Фладе в интервью «Спорт день за днём».

Результат декабрьской допинг-пробы, в которой был обнаружен запрещённый препарат триметазидин, был обнародован во время проведения Олимпийских игр – 2022 в Пекине. После ряда судебных разбирательств, в январе 2024-го, Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал фигуристку на четыре года, отсчёт дисквалификации начинался с даты сдачи положительной пробы – 25 декабря 2021 года. В результате дисквалификации Валиевой российские фигуристы были лишены золотой медали командного турнира Олимпийских игр – 2022.