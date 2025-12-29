Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«У неё хорошие перспективы». Немецкая журналистка — о возвращении Валиевой

«У неё хорошие перспективы». Немецкая журналистка — о возвращении Валиевой
Комментарии

Немецкая журналистка Татьяна Фладе прокомментировала возвращение Камилы Валиевой в профессиональный спорт после окончания дисквалификации из-за допингового скандала. Валиева уже официально может вернуться на соревнования, срок дисквалификации истёк 25 декабря.

«Это будет очень интересно. У меня, кстати, была надежда, что она вернётся после дисквалификации: Камила ещё молодая и очень талантливая. Конечно, будет нелегко после перерыва и взросления, однако если есть желание и она усердно работает, считаю, у неё хорошие перспективы», — сказала Фладе в интервью «Спорт день за днём».

Результат декабрьской допинг-пробы, в которой был обнаружен запрещённый препарат триметазидин, был обнародован во время проведения Олимпийских игр – 2022 в Пекине. После ряда судебных разбирательств, в январе 2024-го, Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал фигуристку на четыре года, отсчёт дисквалификации начинался с даты сдачи положительной пробы – 25 декабря 2021 года. В результате дисквалификации Валиевой российские фигуристы были лишены золотой медали командного турнира Олимпийских игр – 2022.

Материалы по теме
Завершился срок дисквалификации Валиевой! Теперь Камила может выступать на соревнованиях
Завершился срок дисквалификации Валиевой! Теперь Камила может выступать на соревнованиях
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android