Москвина зажгла на льду в 84 года, Ягудин сыграл таракана. Фото ледового шоу «Буратино»

27 декабря в Москве во Дворце гимнастики Ирины Винер состоялась премьера семейного ледового спектакля «Буратино» Ильи Авербуха.

В спектакле заняты Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Максим Шабалин, Матвей Ветлугин, Андрей Ежлов, Софья Шевченко и другие звёзды российского фигурного катания. Главную роль Буратино исполнила победительница и призёр этапов Гран-при, серебряный призёр чемпионата России Алиса Двоеглазова, а роль черепахи Тортиллы — легенда советского спорта Тамара Николаевна Москвина.

Лучшие кадры с ледового спектакля «Буратино» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Анастасии Матросовой.

Тема нынешнего спектакля выбрана не случайно. Ровно 50 лет назад в прокат вышел знаменитый советский фильм «Приключения Буратино» Леонида Нечаева с великолепной музыкой Алексея Рыбникова. Во всём Советском Союзе не было, наверное, человека, не посмотревшего эту двухсерийную музыкальную историю, где в ролях заняты выдающиеся Ролан Быков, Владимир Этуш, Рина Зелёная, Владимир Басов и другие, а песни из этого фильма знали все наизусть от первой до последней строчки.