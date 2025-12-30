Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Москвина зажгла на льду в 84 года, Ягудин сыграл таракана. Фото ледового шоу «Буратино»

Москвина зажгла на льду в 84 года, Ягудин сыграл таракана. Фото ледового шоу «Буратино»
Ледовое шоу «Буратино»
Комментарии

27 декабря в Москве во Дворце гимнастики Ирины Винер состоялась премьера семейного ледового спектакля «Буратино» Ильи Авербуха.

В спектакле заняты Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Максим Шабалин, Матвей Ветлугин, Андрей Ежлов, Софья Шевченко и другие звёзды российского фигурного катания. Главную роль Буратино исполнила победительница и призёр этапов Гран-при, серебряный призёр чемпионата России Алиса Двоеглазова, а роль черепахи Тортиллы — легенда советского спорта Тамара Николаевна Москвина.

Лучшие кадры с ледового спектакля «Буратино» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Анастасии Матросовой.

Тема нынешнего спектакля выбрана не случайно. Ровно 50 лет назад в прокат вышел знаменитый советский фильм «Приключения Буратино» Леонида Нечаева с великолепной музыкой Алексея Рыбникова. Во всём Советском Союзе не было, наверное, человека, не посмотревшего эту двухсерийную музыкальную историю, где в ролях заняты выдающиеся Ролан Быков, Владимир Этуш, Рина Зелёная, Владимир Басов и другие, а песни из этого фильма знали все наизусть от первой до последней строчки.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android