Кагановской сделали предложение, Ветлугин подкатывал к девушкам. Фото гала-шоу Авербуха

28 декабря в Москве во Дворце гимнастики Ирины Винер состоялось рождественское гала-шоу «Аллилуйя любви» Ильи Авербуха. Этим масштабным спектаклем знаменитый режиссёр поздравил всех любителей фигурного катания с наступающим Новым годом.

В гала-концерте приняли участие звёзды российского фигурного катания сразу нескольких поколений: олимпийские чемпионы Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Роман Костомаров, бронзовые призёры Олимпиады, чемпионы мира и Европы Оксана Домнина и Максим Шабалин, бронзовый призёр Игр-2022, чемпион Европы Марк Кондратюк и другие.

Лучшие кадры с рождественского гала-шоу «Аллилуйя любви» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Анастасии Матросовой.