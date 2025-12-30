«Повнимательнее, поинтенсивнее». Бутырская — о готовности Петросян к Олимпиаде

Первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская заявила, что трёхкратной чемпионке России фигуристке Аделии Петросян, которая в феврале примет участие в Олимпиаде в Италии, ещё есть над чем провести работу перед олимпийским стартом.

«Главное событие уходящего года для российского фигурного катания – то, что у нас хотя бы двух фигуристов допустили до Олимпийских игр. Они смогли пройти отбор и будут представлять нашу страну в Италии.

До Олимпийских игр осталось меньше двух месяцев. Аделии есть над чем поработать в это время. Повнимательнее, поинтенсивнее. Она сама знает, какие у неё есть ошибки. Может, даже хорошо, что она к чемпионату России пришла не в самой лучшей форме. Лучшая форма должна быть в нужный момент, в феврале на Олимпиаде. Будем очень надеяться, что увидим от неё чистые, сильные прокаты. Вся страна будет болеть за неё и за Петра», – приводит слова Бутырской «РИА Новости Спорт».

Также среди россиян в Олимпийских играх — 2026 примет участие одиночник Пётр Гуменник. Оба фигуриста выступят в нейтральном статусе.