Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Повнимательнее, поинтенсивнее». Бутырская — о готовности Петросян к Олимпиаде

«Повнимательнее, поинтенсивнее». Бутырская — о готовности Петросян к Олимпиаде
Комментарии

Первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская заявила, что трёхкратной чемпионке России фигуристке Аделии Петросян, которая в феврале примет участие в Олимпиаде в Италии, ещё есть над чем провести работу перед олимпийским стартом.

«Главное событие уходящего года для российского фигурного катания – то, что у нас хотя бы двух фигуристов допустили до Олимпийских игр. Они смогли пройти отбор и будут представлять нашу страну в Италии.

До Олимпийских игр осталось меньше двух месяцев. Аделии есть над чем поработать в это время. Повнимательнее, поинтенсивнее. Она сама знает, какие у неё есть ошибки. Может, даже хорошо, что она к чемпионату России пришла не в самой лучшей форме. Лучшая форма должна быть в нужный момент, в феврале на Олимпиаде. Будем очень надеяться, что увидим от неё чистые, сильные прокаты. Вся страна будет болеть за неё и за Петра», – приводит слова Бутырской «РИА Новости Спорт».

Также среди россиян в Олимпийских играх — 2026 примет участие одиночник Пётр Гуменник. Оба фигуриста выступят в нейтральном статусе.

Материалы по теме
Третий титул чемпионки России перед Олимпиадой вдохновляет. Но почему Петросян расстроена?
Третий титул чемпионки России перед Олимпиадой вдохновляет. Но почему Петросян расстроена?
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android