Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Лакерник назвал лучшего фигуриста года и главное событие российского фигурного катания

Лакерник назвал лучшего фигуриста года и главное событие российского фигурного катания
Комментарии

Почётный вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник выделил лучшего, по его мнению, фигуриста 2025 года и назвал событие, ставшее в этом году ключевым для российского фигурного катания.

«Лучшим фигуристом 2025 года считаю Илью Малинина. А лучшее событие уходящего года для российского фигурного катания — допуск двух спортсменов на Олимпийские игры. Лёд скользкий. До Олимпиады ещё полтора месяца. Поэтому говорить о шансах ребят сложно. Но они должны бороться за высокие места», — приводит слова Лакерника «РИА Новости Спорт».

В феврале 2026 года российские фигуристы Аделия Петросян и Пётр Гуменник примут участие в Олимпиаде в Италии в статусе нейтральных атлетов.

Материалы по теме
Пётр Гуменник впервые в карьере стал чемпионом России. Прямая дорога к медали Олимпиады
Пётр Гуменник впервые в карьере стал чемпионом России. Прямая дорога к медали Олимпиады
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android