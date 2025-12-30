Лакерник назвал лучшего фигуриста года и главное событие российского фигурного катания

Почётный вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник выделил лучшего, по его мнению, фигуриста 2025 года и назвал событие, ставшее в этом году ключевым для российского фигурного катания.

«Лучшим фигуристом 2025 года считаю Илью Малинина. А лучшее событие уходящего года для российского фигурного катания — допуск двух спортсменов на Олимпийские игры. Лёд скользкий. До Олимпиады ещё полтора месяца. Поэтому говорить о шансах ребят сложно. Но они должны бороться за высокие места», — приводит слова Лакерника «РИА Новости Спорт».

В феврале 2026 года российские фигуристы Аделия Петросян и Пётр Гуменник примут участие в Олимпиаде в Италии в статусе нейтральных атлетов.