Главная Фигурное катание Новости

«У меня в спине два шурупа». Рубцова — об операции и восстановлении после неё

Российская фигуристка Любовь Рубцова, тренирующаяся в штабе двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, рассказала о перенесённой операции на спине и о том, как восстанавливалась после неё.

— Расскажи, пожалуйста, что за проблемы тебя преследовали со спиной?
— У меня было две операции. Сперва сделали одну, но через полтора года потребовалась ещё одна — конструкция, которую мне установили, разболталась. Это была не совсем плановая операция — проблему обнаружили на снимке. Пришлось делать ещё одну, чтобы её поправить. И после второй операции я вышла на лёд уже через одну неделю.

— «Конструкция в спине» — это как?
— У меня в спине два шурупа и конструкция, которую они держат. А то, как быстро удалось выйти на лёд, — это всё благодаря силе моего нейрохирурга Дмитрия Николаевича Дзукаева. Он просто волшебник!

— Как врач реагирует на то, как быстро ты выходишь на лёд?
— Он радуется! Вообще мы собирались прыгать спустя чуть больше недели после операции. Но Дмитрий Николаевич, в отличие от остальных врачей, не стал запрещать. Наоборот, он как бы подначивал: «Давай-давай, я в тебя верю!» Поэтому сомнений никаких у нас уже не осталось, — приводит слова Рубцовой «Газета.Ru».

