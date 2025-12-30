Скидки
Галлямов — об оскорблении журналистки: телефон не развлечение, а инструмент дисциплины

Галлямов — об оскорблении журналистки: телефон не развлечение, а инструмент дисциплины
Двукратный бронзовый призёр Олимпиады-2022, чемпион мира и Европы в парном катании Александр Галлямов объяснил свой резкий комментарий в адрес журналистки.

Галлямов на следующий день после произвольных программ спортивных пар на чемпионате России — 2026 опубликовал в телеграм-канале сообщение, где публично раскритиковал журналистку, позвонившую ему утром. Он высказал в адрес девушки оскорбления и угрозу распространить личный номер.

«Я надеюсь, что журналисты в следующий раз будут учитывать, что спортсмену нужно восстановиться после проката. Спортсмен может на адреналине позже заснуть, как это бывает у меня.

А что касается комментария Дмитрия Губерниева по этому поводу… Ему, известному хайпожору, будет только в радость угоститься таким поводом. Что касается советов «убрать телефон», то не Дмитрию учить меня им пользоваться.

Есть строгие антидопинговые правила, согласно которым я обязан быть на связи 24/7. Федерация регулярно проводит лекции по антидопинговым правилам, чтобы мы чётко знали все нюансы этой системы. Поэтому телефон – это не просто развлечение, а инструмент дисциплины. Если я пропущу звонок или уведомление, последствия могут быть очень серьёзными», — приводит слова Галлямова «Советский спорт».

