Рубцова — об изучении сальто: на весь процесс ушло два дня

Подопечная двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко фигуристка Любовь Рубцова рассказала об изучении сальто на льду.

Ранее на одном из шоу Рубцова исполнила сальто параллельно с несколькими фигуристами.

— С сальто, наверное, всё же чуть потяжелее. Расскажи, как ты пришла к этому?

— Всё просто — в один день подумала, а почему бы не сделать сальто? Нашла человека, с кем можно его выучить, — это девушка-гимнастка. И уже на следующий день смогла его сделать сама. Получается, на весь процесс ушло два дня.

— А вообще сальто на льду — это разве не опасно? Люди со стороны смотрят и находятся в шоке.

— В принципе, конечно же, опасно. Было пару моментов, когда я раскрывалась раньше времени и приземлялась не очень удачно… Но здесь вся проблема кроется в голове. Если удаётся морально настроиться на этот элемент — ты его сделаешь.

— На публике собираться, наверное, ещё сложнее?

— А вот нет, на публике легче! Все смотрят на тебя, и раскрыться раньше просто нет вариантов. Думаешь: «Блин, сейчас всё будет!» (смеётся), — цитирует Рубцову «Газета.Ru».