Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Рубцова — об изучении сальто: на весь процесс ушло два дня

Рубцова — об изучении сальто: на весь процесс ушло два дня
Комментарии

Подопечная двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко фигуристка Любовь Рубцова рассказала об изучении сальто на льду.

Ранее на одном из шоу Рубцова исполнила сальто параллельно с несколькими фигуристами.

— С сальто, наверное, всё же чуть потяжелее. Расскажи, как ты пришла к этому?
— Всё просто — в один день подумала, а почему бы не сделать сальто? Нашла человека, с кем можно его выучить, — это девушка-гимнастка. И уже на следующий день смогла его сделать сама. Получается, на весь процесс ушло два дня.

— А вообще сальто на льду — это разве не опасно? Люди со стороны смотрят и находятся в шоке.
— В принципе, конечно же, опасно. Было пару моментов, когда я раскрывалась раньше времени и приземлялась не очень удачно… Но здесь вся проблема кроется в голове. Если удаётся морально настроиться на этот элемент — ты его сделаешь.

— На публике собираться, наверное, ещё сложнее?
— А вот нет, на публике легче! Все смотрят на тебя, и раскрыться раньше просто нет вариантов. Думаешь: «Блин, сейчас всё будет!» (смеётся), — цитирует Рубцову «Газета.Ru».

Материалы по теме
Видео
«Ну это точно впервые в мире!» Плющенко показал параллельное сальто своих учениц на шоу
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android