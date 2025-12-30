Скидки
Губерниев: я себе имя как хайпожор сделал на Галлямове. Что бы мы без него делали?

Известный российский журналист и комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова фигуриста Александра Галлямова о том, что он является «хайпожором». Ранее Губерниев раскритиковал Галлямова за оскорбление позвонившей ему журналистки.

«Я себе имя как хайпожор сделал на Галлямове. Что бы мы все без него делали? Сейчас в целом в мире лица российского спорта — Овечкин, Дёмин и Галлямов. Естественно, кто бы меня знал, известного хайпожора, если бы я не сказал про Галлямова, который журналистке нахамил.

Дорогой Галлямов, идите допинг сдавайте. Вам в любой момент могут позвонить на невыключенный телефон», — приводит слова Губерниева Sport24.

