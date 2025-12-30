«Моя цель — как минимум три Олимпиады». Илья Малинин — о планах на карьеру

Двукратный чемпион мира и трёхкратный победитель финала Гран-при американский фигурист Илья Малинин заявил, что ощущает в себе большой запас для прогресса и намерен выступить ещё минимум на трёх Олимпийских играх вплоть до 2034 года.

«Мне кажется, у меня ещё огромный запас для роста – особенно если говорить, скажем, о следующих трёх олимпийских циклах, на протяжении которых я хочу продолжать соревноваться.

Я надеюсь, что за эти годы смогу стать максимально цельным фигуристом, каким только могу быть. Конечно, я не знаю, насколько моё тело выдержит всё это после того количества прыжков, которое я уже выполняю, но моя цель – как минимум три Олимпиады – 2026, 2030 и 2034.

Конечно, я буду ориентироваться на свои ощущения и на то, насколько во мне сохранится страсть к фигурному катанию. Так что кто знает – может быть, это будет и четвёртый, и пятый цикл», — приводит слова Малинина Sports.ru.

Малинин является первым фигуристом, успешно приземлившим на соревнованиях четверной аксель. Также ему принадлежит рекорд по количеству исполненных в одной произвольной программе прыжков (семь) и баллам за произвольную программу (238,24).