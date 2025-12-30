Скидки
«Её мнение для меня очень важно». Глейхенгауз — об обсуждении с женой будущих постановок

Российский хореограф Даниил Глейхенгауз, работающий в штабе Этери Тутберидзе, рассказал, обсуждает ли он с женой, журналисткой Первого канала Ольгой Паутовой, детали и задумки своих постановок.

— Обсуждаете ли вы работу друг друга? Даниил, делитесь ли вы с Ольгой идеями постановок? А репортажи супруги смотрите?
За ужином мы часто обсуждаем работу. Я всегда делюсь с Олей идеями постановок — она присутствует буквально на этапе их зарождения. Сейчас она первый человек, с которым я делюсь любой мыслью или задумкой. Её мнение для меня очень важно. Иногда мы что-то придумываем вместе, иногда Оля предлагает идеи — просто не всегда я или мир фигурного катания к ним готовы.

Репортажи супруги я стараюсь смотреть. Из любимых могу выделить её работу с Олимпиады в Токио, репортажи из Сингапура с чемпионата мира по плаванию и, конечно, Байконур — запуск ракет с киноэкипажем, — цитирует Глейхенгауза Sport24.

